VIDEO. Le Z Event 2019 récolte 3,5 millions d\'euros au profit de l\'Institut Pasteur, un record

"On a essayé de se donner à fond pendant 3 jours, tous ensemble, pour lever les fonds pour l'Institut Pasteur et ils sont très reconnaissants de ça, on est tous très émus d'avoir pu le faire grâce à vous donc merci encore."

Ce week-end se déroulait le Z Event, un événement caritatif organisé par Zerator et qui a réuni une cinquantaine de streamers et joueurs esport. 54 heures de live, des jeux vidéo, de la générosité et au total, 3,5 millions d'euros récoltés au profit de l'Institut Pasteur. Un live clôturé non sans émotion. "Une fois, j'ai dit un truc dans un livre, c'était : "Vous faites de nos vies un rêve, on essaie d'embellir les vôtres.' Et je pense que ce soir, c'est hyper vrai", a lancé Zerator.

Un record

Les dons récoltés iront à la recherche, la prévention et le traitement de nombreuses maladies. Si l'enjeu est de taille, le youtubeur Squeezie n'a pas manqué de rappeler que tout cela fut aussi de l'amusement. "Aujourd'hui, c'étaient des moments incroyables avec vous. Où on peut changer le monde", a déclaré mistermv, ému et débordant d'enthousiasme. En effet, même aux États-Unis, aucun stream caritatif n'avait jamais récolté autant d'argent. C'est donc un record mondial réalisé sur la plateforme de streaming Twich. Emmanuel Macron a par ailleurs félicité les steamers sur Twitter.