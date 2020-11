Coronavirus : l'Ehpad de Vasles recherche urgemment du personnel

Anita Girault est au bord de l'épuisement professionnel. Infirmière à la maison de retraite de Vasles (Deux-Sèvres), elle doit faire face, avec ses équipes, à l'arrivée du coronavirus dans l'établissement. Le virus a frappé fort : 52 personnes sont contaminées, dont 18 soignants. Deux résidents sont décédés au début de la semaine du 36 octobre. Le personnel est à bout. "On est de plus en plus en nombre réduit à travailler, donc on s'épuise physiquement et moralement", confie Anita Girault.

Du personnel recherché

Des journées de 12 heures, un seul repos par semaine et des résidents invités à rester en pyjama, faute de temps à leur consacrer. La directrice de l'Ehpad cherche, dans l'urgence, du personnel pour soulager ses équipes : il faudrait deux infirmiers supplémentaires et un minimum de sept soignants. Malheureusement, ils sont particulièrement difficiles à trouver avec la crise sanitaire ; 15 pompiers du département viendront en renfort. Ils ne pourront rester que jusqu'au 15 novembre.

