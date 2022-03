Alpes-Maritimes : Cannes accueille des réfugiés ukrainiens et les aide à trouver un emploi

Les réfugiés ukrainiens affluent sur la Côte d'Azur. À Cannes (Alpes-Maritimes), un centre leur est dédié et les accompagne dans leurs démarches administratives.

À Cannes (Alpes-Maritimes), tous les jeudis, les agents de Pôle emploi aident des réfugiés ukrainiens à expliquer leurs compétences et à rédiger leur CV grâce à des traducteurs. À Kiev (Ukraine), Anna Riapasova était juriste à l'international et s'exprime parfaitement en anglais. "Je cherche un travail dans le domaine juridique, si c'est possible, où je peux parler anglais, ou dans un hôtel, une boutique, parce que je ne parle pas français", confie la réfugiée ukrainienne.

Des cours de français proposés aux Ukrainiens

Deux cents offres d'emploi sont disponibles, principalement des jobs saisonniers. "Nous avons l'hôtellerie, la restauration... Nous avons, à la ville de Cannes, quelques offres sur le volet culturel ou de la jeunesse", explique Karine Topin-Condometti, directrice générale des services de Cannes. Mais il est impossible de décrocher un emploi sans parler un mot de français. Alors, dans une association, des Ukrainiens apprennent les bases de la langue, dont les lettres de l'alphabet.