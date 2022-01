Grève à Pôle emploi : "On ne nous donne pas le temps nécessaire pour s'occuper des demandeurs d'emploi", déplore la CFDT

"On ne nous donne pas le temps nécessaire pour s'occuper" des demandeurs d'emploi, "c'est inadmissible", a expliqué lundi 31 janvier sur franceinfo Bernie Billey, secrétaire nationale CFDT à Pôle emploi chargée de la protection sociale travail emploi, salarié à Pôle emploi, alors que les salariés de Pôle emploi se mettent en grève mardi au sujet du pouvoir d’achat et contre un ras-le-bol face à un surcroît d’activité.

franceinfo : Pourquoi faites-vous grève ?

Bernie Billey : C'est une première dans une intersyndicale aussi large depuis 2018. Il y a trois thématiques essentielles : le problème du pouvoir d'achat, le problème des conditions de travail et le problème du sens au travail. Les trois se sont dégradés rapidement ces derniers temps.

Quelles vont être les conséquences de cette grève ?

Il y aura forcément des agences fermées ou qui vont tourner au ralenti, donc il y aura moins de réception dans les agences. On pense que la grève va être très suivie. C'est aussi par respect pour les usagers qu'on réagit parce qu'on ne nous donne pas le temps nécessaire pour s'occuper d'eux et c'est inadmissible.

A quel niveau constatez-vous ces dégradations ?

Au niveau du pouvoir d'achat l'inflation fait qu'il y a des difficultés. Depuis 2017 il n'y a pas d'augmentation générale. Le système ne fonctionne qu'à l'augmentation individuelle, donc cela ne touche pas tout le monde. Les conditions de travail se dégradent avec l'empilement des plans d'action qui tombent de tous les côtés. On peut avoir jusqu'à une trentaine de plans d'action en parallèle dans une même agence et on nous dit que tout est prioritaire. Il y a donc à la fois un problème de conditions de travail, avec une augmentation du reporting au détriment de l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Cela détruit le sens du travail parce qu'au final on agit dans tous les sens.

La réforme de l'assurance chômage a-t-elle eu un impact ?

Oui, cela pose des problèmes parce que c'est une réforme qui est difficile à appliquer, qui est compliquée, entraîne de multiples correctifs et donc des renvois de notifications aux demandeurs. C'est vraiment hyper compliqué et cela suppose beaucoup de saisies manuelles, de demandes de pièces complémentaires. C'est difficile à expliquer aux demandeurs.