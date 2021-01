DIRECT. Meurtres dans la Drôme et l'Ardèche : l'ADN du suspect correspond à celui retrouvé sur les lieux d'une tentative d'homicide dans le Haut-Rhin

Ce qu'il faut savoir

L'enquête sur le double homicide perpétré dans la Drôme et en Ardèche a fait le lien avec un autre meurtre et une agression survenus mardi contre une DRH dans le Haut-Rhin. Depuis le début de sa garde à vue, le suspect reste silencieux sur son itinéraire meurtrier. "Il est mutique, il ne parle pas du tout sur les faits, ne répond pas aux questions", a indiqué à l'AFP le procureur de la République à Valence, en précisant que sa garde à vue avait été prolongée jusqu'à samedi 30 janvier au matin.

Un lien ADN établi avec une autre enquête. Selon une source judiciaire à franceinfo, il y a un "lien de travail" entre le double meurtre commis jeudi dans la Drôme et en Ardèche et le meurtre d'une DRH en Alsace ainsi qu'une tentative d'homicide dans cette même région quelques jours auparavant.

Le suspect n'était pas inscrit dans l'agence visée. Il a agi "comme s'il était inscrit à l'agence", en se dirigeant vers une borne et entrant en contact avec "un certain nombre d'agents", sans être agressif, a précisé le procureur de la République de Vaelence. "Au moment de sortir, il a sorti une arme et fait feu à une reprise sur cette agente de 53 ans."

Le suspect est un ingénieur originaire de Meurthe-et-Moselle. Selon les informations de France Bleu Drôme Ardèche, il a été licencié il y a une dizaine d'années de l'entreprise Faun, où travaillait la DRH qui a succombé à ses blessures jeudi. Il y avait une quarantaine de salariés au moment où l'homme a ouvert le feu dans l'entreprise. Il a été interpellé sur le pont Mistral qui permet de relier Valence à Guilherand-Granges. Il était au volant de sa voiture et a percuté un véhicule de police.