Patricia Pasquion avait 53 ans et était responsable d'équipe. Cette agente de Pôle emploi a été tuée par balle par un ingénieur sans emploi de 45 ans, jeudi 28 janvier, à Valence (Drôme). Gabriel Fortin, interpellé et mis en examen pour assassinats, est soupçonné d'avoir fait deux autres victimes, des responsables des ressources humaines. Si le mobile n'a pas encore été clairement établi, les syndicats de Pôle emploi dénoncent la difficulté d'accueillir des demandeurs d'emploi dans ce contexte de crise sanitaire, sociale et économique.

"La misère sociale et le désespoir d'une partie de la population peuvent malheureusement engendrer ces passages à l'acte", souligne la CGT de Pôle emploi dans un communiqué. "Il faut que notre direction s'interroge maintenant pour savoir ce qui s'est passé car la maltraitance des demandeurs d'emploi entraîne la maltraitance des agents", poursuit le syndicat. Les quelque 900 agences de l'opérateur public ont été fermées vendredi.

Si vous êtes agent à Pôle emploi et que vous avez observé une dégradation de vos conditions de travail depuis la crise sanitaire et la crise économique qu'elle a engendrée, votre témoignage nous serait précieux. Si vous travaillez plus particulièrement à l'accueil, avez-vous été davantage exposé, ces derniers mois, à des situations à risque avec des demandeurs d'emploi ? Le climat est-il plus tendu dans les agences ? Racontez-nous. Nous recontacterons certains d'entre vous en vue d'une publication sur le sujet.