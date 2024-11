Salariés et intersyndicale de l'usine Dumarey, dans le Bas-Rhin, prévoient de faire grève vendredi pour tenter d'obtenir un meilleur plan social

Une grève est prévue devant l'usine Dumarey de Strasbourg (Bas-Rhin) vendredi 8 novembre dès 6 heures du matin, rapporte jeudi France Bleu Alsace.

L'intersyndicale et les salariés ont pris cette décision pour tenter d'obtenir un meilleur plan social alors que 248 suppressions de postes sont annoncées par l'équipementier automobile. Lors d'un rassemblement jeudi, ils ont donc décidé d'un blocage illimité du site. Ils réclament la mise en place d'un fonds de garantie de 100 millions d'euros et de meilleures conditions de licenciement.

"On tourne en rond"

Plusieurs réunions ont été organisées entre les représentants des salariés et la direction depuis l'annonce des licenciements mais "on a l'impression que la direction traîne la patte, ne veut rien négocier, on tourne en rond", regrette Malek Kirouane, technicien d'atelier, délégué syndical CGT. "Le problème, c'est que le 25 janvier, on sera licenciés. Pour l'instant, ce qui est proposé, c'est vraiment ridicule pour une entreprise qui a généré des millions de profits."

Début octobre, la direction a annoncé la suppression de 248 postes, après la perte de leur principal client, l'Allemand ZF. Depuis, une grande majorité de la production est à l'arrêt mais certaines pièces sont encore fabriquées sur place.