Projet de plan social chez Auchan : "C'est une très mauvaise surprise, on ne s'y attendait pas du tout", affirme le syndicat CFTC

Étant donné les "informations que l'on a actuellement on s'attend malheureusement à un plan de sauvegarde à l'emploi avec risque de suppressions d'emplois au sein de l'entreprise", a témoigné lundi 4 novembre sur franceinfo Djamal Otmani, délégué central syndical CFTC de chez Auchan. Cette annonce est attendue mardi par le distributeur alimentaire, qui connaît depuis plusieurs années des difficultés économiques et commerciales. "C'est une très mauvaise surprise. On ne s'y attendait pas du tout", a-t-il ajouté. "Des salariés en moins ce sera de l'accueil en moins pour les clients", redoute-t-il.

"C'est la conséquence de mauvais choix"

C'est d'autant plus compliqué que "les conditions de travail sont difficiles car on est déjà à 3 000 emplois en moins sur l'année dernière. On perd des clients car ils n'ont plus" envie de "perdre leur temps dans des grands hypermarchés. Aujourd'hui les clients préfèrent aller dans des surfaces un peu plus petites", a expliqué Djamal Otmani. "C'est à nous de nous transformer et de nous adapter" car "notre modèle économique était basé sur les hypermarchés, c'est l'un des problèmes que l'on rencontre actuellement", a-t-il avancé.

"Nous ne sommes pas responsables, nous salariés, des errances de l'entreprise depuis plusieurs années sur les difficultés qu'elle rencontre. C'est la conséquence des mauvais choix qu'elle a faits, les salariés n'ont pas à payer le prix de ces errances", estime Djamal Otmani.