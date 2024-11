Plans sociaux : une vague d'ampleur menace les entreprises françaises

Au fil des semaines, de plus en plus de grandes entreprises nationales (Auchan, Michelin, Orange) activent des plans sociaux et mettent en péril l’avenir de leurs salariés, au grand damne de la France.

En cet automne 2024, l’économie française est malmenée par les derniers plans sociaux de plusieurs grandes entreprises. Le géant du supermarché Auchan menace plus de 2 280 emplois et la fermeture d’une dizaine de magasins à travers le territoire. De son côté, Michelin fermera deux de ses usines à Cholet (Maine-et-Loire) et Vannes (Morbihan). Résultat : 1 200 emplois en moins.

Les syndicats avaient prévenu le gouvernement

Les syndicats ne semblent pas étonnés de l’ampleur des plans sociaux. Ils avaient même prévenu le gouvernement de la situation des entreprises. “En mai, nous avions publié une liste des 130 plans de licenciements en cours, dans l’indifférence générale [...] maintenant on est quasiment à deux cents”, assure Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT. Après Auchan, Michelin et plus récemment Gifi, l’opérateur de télécommunications Orange pourrait lui aussi être touché. Entre 8 000 et 10 000 salariés sont concernés.

