Plans sociaux : Éric Michoux, député UDR, déplore "l'attitude de la CGT en général avec le monde de l'industrie"

Les plans sociaux et vagues de licenciement s'enchaînent en France depuis plusieurs mois. Une tendance que le député Éric Michoux, élu UDR de Saône-et-Loire, attribue en partie aux bras de fer entre la Confédération générale du travail et les industriels.

Selon la CGT, jusqu'à 200 000 emplois seraient menacés en France. La vague de licenciement en cours dans l'Hexagone inquiète de plus en plus les syndicats et les élus. "Sophie Binet aura aussi participé à cette situation-là de par l'attitude de la CGT en général avec le monde de l'industrie", estime sur franceinfo ce mercredi 27 novembre, Éric Michoux, député Union des Droites pour la République (UDR) en Saône-et-Loire, le parti d'Éric Ciotti, et président du groupe Galilé, qui prône la réindustrialisation de la France.

"Les éoliennes vont salir notre environnement"

Concernant les domaines avec lesquels il travaille, Éric Michoux ajoute : "Le nucléaire est une filière qui est en train de se reconstruire, qui a été gravement touchée et qui est en grosse difficulté". Une filière sur laquelle "il commence déjà à y avoir du retard", pointe-t-il par ailleurs, soulignant que "les plans sur l'EPR sont déjà en train de se décaler de quelques mois, voire d'une année".

"On entend des choses assez extraordinaires, on va vouloir développer l'éolienne et créer des champs d'éoliennes, qui sont des machines fabriquées pour la plupart à l'étranger, qui vont salir notre environnement et n'apportent pas de ressource énergétique nécessaire" aux besoins du pays, évoque encore Éric Michoux.

