Manifestations : un vaste mouvement social est prévu ce jeudi 17 septembre

Dans tout l’Hexagone, une journée de mobilisation et de fronde sociale est prévue jeudi 17 septembre. À Marseille (Bouches-du-Rhône) ou Lyon (Rhône), les manifestants sont aussi au rendez-vous et très déterminés. Dans la capitale, le cortège partira en début d’après-midi de la place de la République. Parmi les manifestants, plusieurs infirmières sont présentes. "On manque de matériel, on manque de gants", s’insurge Annick Picard, l’une d’entre elles et membre de la CGT Santé.

Des manifestants qui ne lâchent rien

Cette femme estime que le gouvernement n’a revalorisé qu’a minima le salaire des infirmières. Pour elle, c’est nettement insuffisant. S’ajoute à cela un manque de reconnaissance qu’elle et ses confrères dénoncent. Même son de cloche du côté du monde de l’enseignement. Pour Mathilde Eisenberg, enseignante à Nanterre (Hauts-de-Seine), "on a l’impression que l’argent qui est mis en priorité est toujours pour les mêmes". C’est pourquoi elle aussi sera dans la rue ce jeudi 17 septembre.