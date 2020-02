La direction de La Halle prévoit de supprimer 101 postes

L'enseigne du groupe Vivarte compte supprimer 63 postes au siège à Paris et 38 au sein de son entrepôt logistique d'Issoudun, dans l'Indre.

Malgré des "résultats encourageants", elle dit faire face à une "dégradation continue du marché de l'habillement". La direction de La Halle a annoncé, lundi 3 février, son intention de supprimer 101 postes au total : 63 postes au siège à Paris et 38 au sein de son entrepôt logistique d'Issoudun.

L'enseigne du groupe Vivarte a décidé de poursuivre et d'accélérer le plan global de relance de son activité et d'adaptation de son modèle économique qui avait été engagé en 2017, année du dernier plan social. Celui-ci prévoyait la suppression de 447 emplois et la fermeture de 141 magasins.

Un recentrage autour des enseignes La Halle, Caroll et Minelli

Pour la CFDT, premier syndicat dans le groupe Vivarte et à la Halle, "on continue à avancer vers un démantèlement du groupe et des restructurations sauvages. On s'assoit aussi une fois de plus sur toutes les instances car le Comité social et économique (CSE) d'Issoudun et celui du siège doivent avoir lieu demain (mardi) matin", a déploré auprès de l'AFP Jean-Louis Alfred, coordinateur groupe CFDT et délégué syndical central de La Halle. Selon lui, "les fonds qui se sont partagé le groupe il y a cinq ans veulent se débarrasser de ce qui a un coût, la logistique, pour regonfler les recettes".

Pour la CGT, "la direction a échoué à réorganiser l'entreprise. Force est de constater qu'après deux gros PSE en 2015 et en 2017 qui devaient servir à redresser les choses, on continue de supprimer des emplois. C'est scandaleux. C'est le résultat de mauvais choix stratégiques", dénonce Karim Cheboub, secrétaire adjoint au comité de groupe.

Le groupe Vivarte s'est profondément restructuré pendant plus de deux ans pour se recentrer autour des enseignes La Halle, Caroll et Minelli. En 2018-2019, il a réalisé un chiffre d'affaires de 1,2 milliard d'euros et réduit de moitié sa perte nette, à 66,4 millions d'euros, sans parvenir donc à dégager le bénéfice espéré.