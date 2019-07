Fermeture de magasins Conforama : "On se sent trahis" affirment les employés du magasin de Saint-Ouen

Le Conforama de Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, où travaillent 104 salariés, fait partie des 32 magasins que le groupe a annoncé vouloir fermer définitivement.

Du "dégoût", de la colère, voilà ce que ressentent les salariés du magasin Conforama de Saint-Ouen au lendemain de l'annonce, lundi 1er juillet, de la fermeture de 32 magasins en France et de la suppression de 1 900 postes pour assurer "une transformation profonde et nécessaire" selon le communiqué de la direction.

Les 104 employés du Conforama de Saint-Ouen savaient que leur magasin était menacé par le futur hôpital Grand Paris Nord qui doit s'installer dans la zone. "On avait quand même un petit espoir", affirme Mohamed, représentant CGT. L'annonce de la fermeture lui a fait l'effet d'un "rouleau compresseur". "Limite, je suis en train de me demander si je pars en vacances, avance le syndicaliste. Je ne vais pas pouvoir m'amuser en sachant qu'en rentrant je n'ai plus de boulot."

C’est un sentiment de dégoût et d’incompréhension totale.Mariamà franceinfo



"On vient travailler parce qu’on a signé un contrat de travail, rappelle Mariam, responsable de caisse depuis 14 ans, parce qu’on respecte notre contrat de travail et on doit travailler, parce qu’on n’a pas encore mis la clef sous la porte, mais on se pose un milliard de questions ! Où, quand, comment, qui, qu’est-ce qui va se passer ? C’est branle-bas de combat dans la tête, c’est vraiment on ne sait pas et on est dégoûtés."

Parmi les magasins qui vont fermer défintivement, sept se trouvent en Île-de-France. "On aurait pu nous informer, poursuit-elle. Les seules choses qu’on a pu nous dire c’est : 'On est dans l’attente, on attend, il n’y a rien'. Et là, le 1er juillet, on apprend : fermeture définitive. Donc en fait, on nous a menti. Et c’est à cause de ce mensonge qu’on ressent ce sentiment de trahison. On se sent trahis."