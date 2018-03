États-Unis : les 1 000 salariés du siège américain de Toys'R'Us ont deux mois pour partir

Au siège de Toys'R'Us à Wayne, dans le New Jersey, les 1 000 employés du quartier général de l'enseigne de jouets ont deux mois pour faire leurs cartons après l'annonce de la fermeture ou de la vente de 735 magasins aux États-Unis.

Dans le seul magasin Toys'R'Us de la ville, Linda a pris des jeux vidéos, une maison à construire et un train électrique. Nous ne sommes qu'en mars mais cette habitante de Wayne, dans le New Jersey, fait déjà ses courses de Noël. Il faut dire que tous les jouets sont à moitié prix depuis l'annonce, jeudi matin, de la vente et de la fermeture des 735 magasins de l'enseigne américaine de jouets. Et la boutique de Wayne, à quelques pas du siège, ne fait pas exception. C’est pourtant ici, dans cette ville de 50 000 habitants, à une heure de New York City, que s'est décidé pendant des années ce que les petits américains et les enfants du monde entier allaient trouver sous le sapin.

Le QG du vendeur de jouets historique se trouve à peine à dix minutes en voiture. Il faut faire le tour d’un lac. Le bâtiment où travaille un millier de personnes est fermé par une barrière de sécurité que personne ne passe sans rendez-vous. "C’est plus compliqué que d’entrer au Pentagone", plaisante la journaliste Joan Verdon, qui couvre l’actualité de Toys’R’Us pour le journal local The Record depuis 20 ans.

Pendant très longtemps Toys’R’Us était l’un des plus gros employeurs dans cette région.Joan Verdon, journaliste à franceinfo

Mercredi, le PDG Dave Brandon a informé lui-même le personnel de la décision de fermer les magasins. Les cadres auraient commencé à quitter l’entreprise quand elle s’est mise en faillite il y a six mois. Ceux qui sont encore là ont 60 jours pour partir. À Wayne et ses environs, il n’y a plus beaucoup de grandes entreprises capables d’absorber des comptables et des informaticiens selon Joan Verdon. Et ici, pas de syndicat, pas de protection. "Vous êtes encore payés pendant 60 jours, explique la journaliste. Que vous ayez travaillé à Toys’R’Us pendant 30 ans ou trois mois, c’est la même chose pour tout le monde."