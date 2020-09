Commerce : Auchan va supprimer 1450 emplois

C. Tixier, B. Six, A. Lépinay, T. Millot, M-N Grimaldi, O. Sauvayre

C. Tixier, B. Six, A. Lépinay, T. Millot, M-N Grimaldi, O. Sauvayre France 3 France Télévisions

Auchan taille dans ses effectifs : 1088 emplois nets supprimés dans le groupe. Le service après-vente, les services administratifs des hypermarchés, ou encore l’approvisionnement des marchandises sont ciblés. Une annonce que les syndicats n'avaient pas anticipé. "C’est un peu choquant, parce que l’entreprise va mieux. Il y a eu un effet d’aubaine avec le Covid. On a vendu plus de produits rentables, on a fait des plus gros caddies, donc… On va moins mal que les années précédentes", explique Guy Laplatine, délégué syndical CFDT Auchan Retail France.

Pour Auchan, la crise sanitaire a accéléré ce plan social

Un communiqué annonce que les surcoûts engendrés en terme de transports et de sécurité sanitaire, ainsi que les nouvelles craintes des clients ont pesé sur les conditions économiques d’Auchan Retail France. Le groupe prévoit de créer des postes dans le digital. En début d’année déjà, Auchan avait annoncé un grand plan de transformation du groupe, avec la fermeture de 21 magasins, et 517 départs volontaires.