VIDEO. Carrefour prévoit jusqu'à 3 000 départs dans ses hypermarchés français

3 000, comme le nombre de départs prévus par l'enseigne de grande distribution Carrefour. C'est deux fois plus que les premiers chiffres annoncés par les syndicats en avril 2019. Parmi eux, 1 200 devraient être supprimés dans le cadre d'une rupture conventionnelle collective. Pour les autres, il s'agirait de départs volontaires en préretraite, dont certains pourraient être remplacés.

Un modèle en crise

"On ne fait pas partir des gens pour en recruter d'autres. Il y a une volonté de supprimer des postes et de réduire l'activité", déplore Michel Enguelz, syndicaliste Force Ouvrière-Carrefour. Carrefour, qui emploie 115 000 personnes à travers la France, a déjà fait l'objet d'un vaste plan de transformation en 2018. Une dynamique qui confirme la crise du secteur de la grande distribution avec de grands magasins concurrencés par de plus petites enseignes mieux spécialisées et par l'essor de l'achat en ligne.

