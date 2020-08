British Airways : Baisser les salaires pour sauver l'emploi

Réduire leur salaire, pour préserver leurs emplois. Voilà ce que viennent d’accepter les pilotes de la compagnie British Airways. Une baisse temporaire de 20% de leurs revenus, ramenée à 8% dans deux ans, avec l’espoir d’un retour à la normale à plus long terme. En échange, les licenciements secs seront limités à 270 au lieu des 1 255 prévus.

La pire crise jamais traversée par la compagnie.

La pandémie a durement frappé la compagnie britannique qui emploie 4 300 pilotes. Selon la direction, ces pertes sont colossales : "c’est la crise la plus profonde, on a perdu plus en un trimestre que pendant notre plus mauvaise année", déclare le directeur général Willie Walsh. D’autres compagnies aériennes ont déjà négocié des baisses de salaire avec leur personnel pour limiter les plans sociaux : jusqu’à moins 20 % chez Ryanair. British Airways redoute de ne pas trouver son niveau d’avant crise avant 2023.