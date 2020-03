VIDEO. Un cursus d'"upcycling" de tissus usagés au London College of Fashion pour une mode plus éco-responsable

Des jeunes du monde entier se donnent rendez-vous à Londres pour se former à la nouvelle mode écologique. Ils s'inscrivent au London College of Fashion (LCF) pour apprendre en classe l'"upcycling", ou comment redonner un second souffle aux tissus usagés. Ce cursus spécialisé en mode durable peut aller de trois à cinq ans et il accueille 5 500 élèves chaque année.

"Certains sont engagés politiquement pour protéger la planète, certains sont très au courant de ces enjeux mondiaux, et ils veulent vraiment changer les choses", explique Julia Crew, professeure au London College Centre for Sustainable Fashion, au magazine "Nous les Européens (replay).

"Un centre de recherche qui n'existe nulle part ailleurs"

"Ils ont des idées fantastiques, des projets très innovants, poursuit-elle. On a des étudiants qui créent leur marque, montent des équipes de design. C'est vraiment génial de voir nos jeunes diplômés faire avancer l'industrie de la mode en ce sens." Ce jour-là, trois copines diplômées du LCF sont de passage après avoir fondé leur griffe pour une collection de vestes à partir d'invendus d'associations caritatives.

"On assemble les tissus différemment pour en utiliser un maximum. Cela fait des compositions toujours différentes, ce qui rend chaque veste encore plus unique", affirme l'une d'elle. "Quand j'ai vu qu'il y avait ce centre de recherche, depuis dix ans, et qu'il n'existait nulle part ailleurs, je me suis dit qu'il fallait que je tente le coup ici", dit une autre. Alors, elles rêvent de pouvoir présenter un jour leur défilé, comme Stella McCartney, devenue en quelques années l'égérie de la mode responsable.