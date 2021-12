Livreur Deliveroo : "On est considérés comme des numéros"

BRUT

Vani est livreur à vélo. Brut l'a suivi le temps d'une soirée durant laquelle il a expliqué comment son métier avait changé. "Ce qui est très énervant, c'est le fait que les livreurs sont pris pour des voleurs", pointe-t-il. Vani a commencé à être livreur au tout début de Deliveroo. "Il y a eu plusieurs étapes en fait, au niveau des rémunérations, au niveau des process clients, tout ça... Et j'ai pu suivre toute l'évolution", explique Vani.

Une activité qui a beaucoup changé

À l'époque où Vani a commencé son activité, les livreurs appelaient ça "la cash machine". Il se souvient de collègues à lui qui gagnaient jusqu'à 6000 euros par mois en travaillant du matin au soir. À l'inverse, il y a aujourd'hui un nombre important de livreurs dont certains qui n'arrivent même pas à travailler. "En brut, j'essaie d'être à 70 euros chaque jour", explique Vani. La rémunération, aujourd'hui, est basée sur la distance et sur le nombre d'acceptations. Les rapports avec les clients et les restaurateurs ont eux aussi beaucoup changé. "À l'époque, on nous proposait systématiquement à boire. Ou des fois, des trucs à manger“, se souvient Vani.