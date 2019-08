VIDEO. Le plus vieux médecin en exercice de France a 98 ans

Christian Chenay, 98 ans, est le plus vieux médecin généraliste de France. Il exerce à Chevilly-Larue, depuis 1951. Dans cette ville du Val-de-Marne, ils ne sont que trois praticiens pour 19 000 habitants. "S’il part d'ici, ça y est, on n'aura plus de médecin ici", lance l'un de ses patients.

Chaque semaine, pendant deux demi-journées, le docteur Chenay reçoit ses patients. Mais, pour beaucoup, il est plus qu’un simple médecin de famille : à la fois considéré comme un psy et un grand-père, certains viennent le consulter depuis une quarantaine d’années. Lorsqu’on lui demande pourquoi il n’arrête pas son travail, malgré ses 98 ans, il répond : "Il y a des bons moments, quand même. Les gens sont gentils."