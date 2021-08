"J'emmerde les managers, j'emmerde cette entreprise !" "Je démissionne, putain." Shana Blackwell a démissionné en utilisant le haut-parleur de son lieu de travail. Sa vidéo virale est à l'origine de la tendance #quitmyjob sur TikTok, où les gens partagent le moment où ils ont démissionné et les raisons de leur départ. Pour Shana Blackwell, démissionner, c'était quitter un environnement de travail toxique. En 2020, de nombreuses personnes ont perdu leur emploi à cause de la pandémie, mais le début de l'année 2021 a vu une reprise des offres d'emploi.

Une crise de conscience ?

Beaucoup disent que la pandémie a provoqué une prise de conscience qui les a amenés à réévaluer leur relation au travail et à faire passer leur santé mentale en premier plan. 21 millions de personnes aux États-Unis, un nombre record, ont quitté leur emploi entre juin 2020 et juin 2021. Une tendance appelée par les experts "la grande démission". Une tendance qui met en lumière les dyfonctionnements de la vie au travail. "Je pense que ce qui pousse les gens à démissionner comme ça, c'est le désir de travailler pour soi-même ou d'être meilleur et de faire mieux pour soi-même et pour sa santé mentale. Et c'est un peu la raison pour laquelle je l'ai fait, aussi", explique Shana.

Cela encourage également certains à poursuivre d'autres passions. Cependant, le bon moment pour démissionner peut varier. Shana Blackwell a obtenu sa licence de cosmétologie et espère ouvrir son propre salon de manucure.