Jimmy a 25 ans et travaille comme éboueur à Vire, en Normandie. Sur TikTok, il filme son quotidien et donne une autre image de son métier. Brut l'a suivi pendant sa tournée.

"C'est pas parce qu'on fait un boulot ingrat qu'on ne peut pas rigoler." Jimmy a 25 ans et travaille comme éboueur depuis 2015 et collecte les déchets dans la commune de Vire, en Normandie. "Éboueur, c'est les années 1970, c'est fini ça. Là, on est en 2021, c'est ripeur quoi !" Chaque jour, il publie des vidéos sur TikTok dans lesquelles il montre son quotidien. Avec plusieurs millions de vues, il espère ainsi véhiculer une image plus neuve et positive de son métier, loin des clichés.

Travailler dans la joie et la bonne humeur : la philosophie de Jimmy

Ainsi, quotidiennement, Jimmy travaille dans la bonne humeur en dansant ou encore en chantant, surtout lorsqu'il est avec son collègue Romain. "On chante, on danse. La journée, on ne la voit pas passer, en fait. Même avant de venir au boulot, je sais que je vais en tournée avec lui, c'est le top", confie ce dernier.

Jimmy gagne 1300 euros par mois. S'il est conscient que ce n'est pas un salaire élevé, il n'a pas envie pour autant de quitter son emploi. "Moi on me propose un boulot à 2000, 2500 euros, ça ne m'intéresse pas. Je suis bien où je suis, j'aime ce métier-là, j'adore", conclut-il.