BRUT

Dans ce refuge, plus de 400 chevaux, ânes et poneys victimes de maltraitance vont pouvoir finir leurs jours loin de la cruauté humaine. Bienvenue à la ferme des Aubris de la Fondation 30 Millions d'Amis.

"Il a eu les pieds en babouche, c'est quand ils ne leur font pas couper les pieds comme il faut. Tous les trois, quatre mois, les pieds poussent en l'air devant." Fanfan fait partie des 400 équidés maltraités qui ont atterri ici, dans ce refuge créé par la Fondation 30 Millions d'Amis. Ça se passe à Bannegon, dans le Cher.

Parmi les animaux, il y a Elvie, une jument qui a frôlé la mort. "Quand on est allés la chercher, elle s'est couchée devant le poids-lourd comme un cheval mort", raconte Benoit Kuhn, chef d'écurie. "Si on n'était pas intervenus, elle ne serait plus de ce monde. Elle avait 2 ans", ajoute-t-il.

Une écurie géante de 185 hectares

Cette ancienne exploitation bovine de 185 hectares a été transformée en écurie géante. La structure a coûté six millions d'euros et a été intégralement financée grâce à des dons. Les équidés maltraités sont souvent signalés par des particuliers. Mais récupérer un équidé maltraité n'est pas si simple. "On ne peut pas intervenir tant qu'on n'a pas un acte de justice, ce qui fait qu'on y va avec la gendarmerie, avec les policiers, parce qu'on n'a pas le droit de rentrer récupérer les chevaux sans avoir un ordre préfectoral", explique Laetitia Bos, la directrice du refuge.