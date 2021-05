Il y a quelques semaines, Brut avait suivi Bérénice, jeune malvoyante de 14 ans. Elle venait de rencontrer son premier chien guide, Opium. Après une formation de 3 semaines pour apprendre à se connaître et à communiquer, Bérénice est de retour chez elle, avec son nouveau compagnon. Et aujourd'hui, Bérénice et Opium vont faire leur première rentrée scolaire ensemble. "Ça va un peu devenir la mascotte de la classe", s'amuse un camarade de classe.

Pour Bérénice, Opium va être d'une grande aide pour que ses journées au collège se passent au mieux. "Avoir le chien à l'école, ça va me permettre déjà dans les couloirs de pouvoir plus slalomer entre les gens parce qu'il va me les faire éviter lui-même parce qu'il sait éviter les personnes", explique-t-elle.