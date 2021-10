VIDEO. Le porc de race mangalitza est "un cochon qui a un vrai goût de cochon", selon une éleveuse de cet animal d'exception

Astrid Barthomeuf a quitté, à 31 ans, son poste dans les ressources humaines pour élever des cochons en Ardèche. Six ans plus tard, elle est à la tête d’un cheptel de près de 200 bêtes d’une race très spéciale, le mangalitza. Ces animaux ne sont pas élevés pour leur laine, mais pour leur gras.

L’éleveuse a donné des noms de chanteuses célèbres à ses bêtes reproductrices mais "ceux-là n’ont pas de prénoms parce que je n’ai pas assez d’imagination et qu’ils sont destinés à partir en charcuterie, mais ça ne veut pas dire que je les aime pas", dit-elle au magazine "13h15 le samedi" (replay).

En 1990, il restait moins de 200 spécimens dans le monde

"Physiquement, ils sont spéciaux car ils sont adaptés au territoire de leur pays d’origine, la Hongrie, où il fait plus froid et où ils étaient plutôt élevés dans des des steppes, explique Astrid. Ils ont donc ce poil mais, au-delà de la laine pour résister au froid, ils ont du gras. Mangalitza veut dire 'un cochon qui fait beaucoup de lard'".

"C’est aussi un cochon qui grandit très lentement, précise l’éleveuse. Il faut les garder deux ans à deux ans et demi si on veut de la viande de qualité, en ne les poussant pas trop. Et ça fait un cochon qui a un vrai goût de cochon." Cette race très recherchée par les chefs étoilés a failli disparaître. En 1990, il restait moins de 200 spécimens dans le monde. Un jambon mangalitza affiné plus de soixante mois peut se vendre jusqu’à 7 000 euros !

