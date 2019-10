VIDEO. Le lynx ibérique, plus en danger critique d\'extinction ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Il y a 20 ans, on en comptait moins de 100. Aujourd'hui, le lynx ibérique n'est plus en danger critique d'extinction. Mais il reste beaucoup à faire pour sauver cette espèce espagnole… La mission de sauvegarde a réellement commencé en 2000. "Quand on a découvert qu'il y avait moins de 100 animaux sur toute la péninsule ibérique (…) forcément, sonnette d'alarme internationale", raconte-t-il. Il résume tout simplement : "L'espèce était sur le point de disparaître", se souvient Ramón Pérez de Ayala, le responsable du programme Iberlince du WWF Espagne.

Le déclin des lynx est notamment lié à celui des lapins, sa proie principale. Jusque dans les années 70, les "comités pour l'extinction des animaux nuisibles" récompensaient avec de l'argent public la chasse des animaux considérés comme nuisibles. De plus, le braconnage et la construction d'autoroutes ont également engendré le déclin de cette espèce.

Comment ont-il fait ?

Dans un premier temps, pour accroître cette population de lynx, davantage de lapins ont été intégrés dans la nature. Résultat : le déclin a pu être contenu. Dans un second temps, une sensibilisation des populations pour empêcher le braconnage fut de rigueur. Après cette première phase, des lynx sauvages ou issus d'élevages ont été réintroduits dans d'autres régions de la péninsule ibérique, pour créer de nouvelles populations. Mais l'espèce est toujours menacée.

Une situation toujours instable

Depuis le début de l'année 2019, l'association Écologistes en action déplore la mort de quatre lynx dans les Monts de Tolède. Le braconnage a tué 5 % de la population actuelle, tandis que les accidents de la route représentent 6 % du taux de mortalité.

Si les efforts de conservation ne faiblissent pas, l'organisation WWF affirme que le lynx ibérique pourrait être sauvé en 2040, date à laquelle le nombre de femelles s'élèverait à 750.