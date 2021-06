VIDEO. "Il y a un vrai échange avec les animaux" : la ponette Sioux apporte du bonheur aux résidents d'un Ehpad à Angoulême

Entre deux leçons d’équitation données à des enfants, ou à des personnes en difficulté dans le cadre d’une pratique de l’équithérapie, Marie Pési emmène sa ponette Sioux d’une quinzaine d’année auprès des résidents des Ehpad de sa région. Ce jour-là, c’est à la maison de retraite Les Charentes, à Angoulême, que le joyeux équipage se rend pour apporter du bonheur aux personnes âgées.

Nombre d’entre elles attendent déjà la jument au pied de la résidence pour lui prodiguer des caresses ou lui donner un petit quelque chose à manger. Et si d’autres ne peuvent pas se déplacer, alors Sioux vient vers eux. Guidée par la monitrice, elle accède aux étages de l’institution en passant… par les escaliers !

"C’est unique, ce sont des moments qu’on ne vit pas en extérieur"

Les dames et les messieurs accueillent cet animal de compagnie d’un nouveau genre avec des étoiles dans les yeux. Chacun y va de son compliment et les sourires illuminent alors les visages. La ponette se laisse approcher et toucher, sans la moindre appréhension. Elle ferme un peu ses yeux et lève une patte postérieure, signe que l’équidé est au repos, hypertendu.

"C’est unique, ce sont des moments qu’on ne vit pas en extérieur", dit Marie au magazine "13h15 le dimanche" (replay). Une animatrice ajoute : "Il y a des personnes qui ont du mal à s’exprimer ou ne communiquent pas avec la parole, mais avec les animaux, il y a une vrai communication, un vrai échange. Et ça leur apporte un bien-être assez extraordinaire. Il y a certains résidents qui ne souriaient pas, et maintenant, il y a un changement : ils viennent à d’autres animations."

