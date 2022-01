VIDEO. Des traces de pesticides et de polluants plastiques dans les poils de chimpanzés vivant au cœur de la forêt ougandaise

La primatologue française Sabrina Krief se bat depuis plus de vingt ans pour préserver une communauté de chimpanzés dans la forêt tropicale en Ouganda. Ce jour-là, accompagnée par une spécialiste des perturbateurs endocriniens, elle dispose des capteurs d’air le long de la nouvelle route qui traverse la réserve naturelle. La vétérinaire de formation veut recueillir les polluants des gaz d’échappement suspectés dans les malformations des primates.

Les gardes recrutés pour cette mission vont veiller jour et nuit sur ces précieux échantillons. Et plusieurs mois après la mise en place du dispositif, les capteurs ont parlé : la pollution routière est trop faible pour être responsable des malformations… mais la route serait à l’origine d’une autre pollution plus inattendue. Et c’est en récoltant soixante-dix poils dans les nids de chimpanzés que la scientifique, professeure au Muséum national d'histoire naturelle, a fait une découverte troublante…

"On trouve du bisphénol A et du bisphénol S"

L’analyse des échantillons révèle une pollution par le plastique. En cause, les bouteilles jonchant le bord de la route. L’équipe de cette titulaire d’un doctorat en écologie et chimie des substances naturelles en a ramassé 5 000 sur cinq kilomètres ! "Dans ces poils, on trouve du bisphénol A et du bisphénol S, une des traces de polluants plastiques", explique au magazine "13h15 le samedi" (replay) celle qui a lancé, avec son mari le photographe Jean-Michel Krief, le Projet pour la conservation des grands singes (PCGS).

"C’est encore assez mystérieux pour nous… note-t-elle. Les chimpanzés mangent souvent le long de la route, car ils sont attirés par ces zones herbacées. Et même s’ils aiment surtout les fruits, ils mangent aussi au sol cette herbe qui se trouve peut-être contaminée par les bouteilles en plastique. C’est assez incroyable de se dire que les chimpanzés se trouvent exposés au cœur de la forêt tropicale, non seulement à des pesticides mais aussi à une pollution plastique que l'on n'aurait jamais penser atteindre jusque dans le cœur de cette forêt." Dans cet endroit qui semblait préservé, la présence de l'homme est devenu une menace pour les chimpanzés.

