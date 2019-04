VIDEO. Dans le zoo de Rafah, des dizaines d'animaux maltraités ont été évacués

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Il compte parmi les pires zoos au monde. Situé à Rafah dans la bande de Gaza, le zoo est impacté par les conflits réguliers qui ont lieu dans les zones environnantes. Certains animaux ont succombé à des explosions d'obus mais aussi à la malnutrition et aux maladies. En effet, les éleveurs ont des pratiques particulièrement répréhensibles à l'égard des animaux. Ceux-ci vivent en captivité dans de petites cages insalubres et sont victimes de maltraitances. En février 2019, la vidéo d'une jeune lionne se faisant arracher les ongles avec une pince avait été diffusée, alarmant les internautes.

Une libération

Après des années de combats, c'est une victoire pour l'ONG Four Paws. Les membres de l'organisation ont souvent été offusqués par cette brutalité et ils ont enfin obtenu gain de cause. Les autorités israéliennes et palestiniennes ont donné l'autorisation de libérer les lions, les loups ou encore les autruches de l'établissement. "Dès que la frontière sera ouverte, nous partirons et évacuerons les animaux du zoo de Rafah", explique Amir Khalil qui est en charge de cette opération complexe.

Après avoir chargé les animaux dans un camion, l'ONG a été escortée par l'armée israélienne pour faire cap vers la Jordanie. Les animaux ont ensuite été déposés dans un sanctuaire où ils devraient passer le reste de leurs jours. Au total, 47 animaux ont été secourus : cette opération est à ce jour la plus grosse jamais menée par Four Paws.