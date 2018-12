VIDEO. Comment les huÎtres forment-elles des perles ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Boucles d'oreilles, colliers, bracelets… Elles ornent de nombreux bijoux et sont grandement convoitées par les joailliers. Mais quel est le processus de fabrication des perles ? Quand un corps étranger s'infiltre dans la coquille d'une huître perlière, comme un grain de sable, le mollusque produit alors de la nacre afin de s'en protéger. Il l'enroule de milliers de couches de nacre qui finissent par former une bille parfaitement lisse empêchant toute blessure ou irritation. La couleur de la perle varie selon l'espèce. Elle peut être blanche, dorée ou noire. Dans la nature, seule 1 huître sur 10 000 produit une perte de valeur. Le ratio des huîtres de culture est bien plus élevé puisqu'il s’élève à 40 perles commercialisables pour 100 huîtres. Pour atteindre ce chiffre, un nucléus est greffé manuellement sur ces huîtres avant qu'elles ne soient remises à l'eau pendant 18 mois, jusqu'à la fabrication de la perle. Mais les huîtres ne sont pas les seuls mollusques à fabriquer des perles. Les moules d'eau douce et les lambis sont également capables de fabriquer des billes ayant un aspect de porcelaine.