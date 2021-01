VIDEO. Comment la méthode du "sexage in ovo" "permet d'éviter de gazer ou broyer les poussins mâles jugés non rentables

La question de savoir s'il est juste ou non de tuer des animaux se pose peut-être en premier lieu dans les élevages de poules pondeuses… où ne sont gardées que les femelles. Les mâles, qui ne sont pas des poulets de chair, sont considérés comme non rentables. A la naissance, ils sont gazés ou broyés vivants, soit 42 millions chaque année rien qu'en Allemagne ! Une entreprise allemande a découvert comment mettre fin à ce scandale...

Cette méthode unique au monde, le "sexage in ovo", permet de détecter le sexe des embryons à l'intérieur de la coquille à couver. Les œufs mâles sont écartés avant leur éclosion et réservés à la nourriture destinée aux animaux. Les œufs femelles sont en revanche remis dans les couveuses pour donner naissance à des poules pondeuses : 28 000 d'entre elles ont déjà rejoint un poulailler d'exception dans le nord du pays…

Un surcoût de dix centimes pour le consomateur

Gunnar Leferink, éleveur de poules Respeggt, évolue aujourd'hui dans un univers où il n'y a plus de massacre de poussins mâles : "C'est un sujet politique de plus en plus sensible. Bientôt, abattre des poussins mâles sera interdit partout. Alors, je suis fier d'être parmi les pionniers grâce à cette méthode", dit-il au magazine "Nous, les Européens" (replay). Les œufs de cet élevage sont parmi les premiers au monde à être issus de cette nouvelle filière labellisée plus éthique. Et un tampon est apposé sur chaque coquille...

"Cette marque est la preuve que cet œuf a été pondu par une poule qui n'est pas concernée par le broyage des poussins mâles", explique un responsable de l'entreprise. Ces œufs sont vendus directement aux consommateurs en libre-service dans une petite cabane. Ils peuvent les acheter 1,59 euro la demi-douzaine, contre 1,49 euro habituellement. Soit dix centimes de plus à payer pour épargner des vies animales. "Oui, c'est plus cher... mais j'ai appris qu'ils ne tuent pas de poussins. Cela m'a convaincu encore plus de venir chercher mes œufs ici", affirme un client.