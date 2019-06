Santé : à la rencontre d'un cheval d'hôpital

Peyo est un cheval de 14 ans et depuis plusieurs années, il se sent comme chez lui dans les couloirs hospitaliers de Senlis (Oise), à la recherche de patients à réconforter. Il se dirige toujours vers les malades les plus vulnérables. Ce matin-là, il choisit Berthe. "C'est quelqu'un de dépressif qui a des troubles cognitifs. Et à l'arrivée de Peyo, elle se révèle. (...) C'est une connexion un peu magique", se réjouit le Dr Florence Woerth, médecin à l'hôpital de Senlis.

Un mystère pour les chercheurs

Le cheval va rester une vingtaine de minutes au chevet de la patiente, pourtant il ne s'agit ni de zoothérapie ni d'équithérapie. Derrière ces moments de réconfort se cache une vraie dimension scientifique. Si cette relation entre le cheval et les patients reste un mystère, une chose est sûre, Peyo reviendra voir Berthe au mois de septembre prochain.

Le JT

Les autres sujets du JT