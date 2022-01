Justice : à Cahors, un chien accompagne les victimes de violence durant le processus judiciaire

À Cahors (Lot), le tribunal de la ville a un labrador qui est prénommé "LOL". Il a un rôle essentiel, il accompagne les victimes de violence et permet de libérer la parole.

Mathilde est une adolescente qui restera à jamais marquée par l'agression dont elle a été victime. Dès sa première audition à la gendarmerie de la ville à Cahors, dans le Lot, la jeune fille a pu profiter de la présence de "LOL", un labrador de six ans, spécialement dressé pour accompagner les victimes. Une présence animale qui aide à parler librement. "LOL m'a mis en confiance, il m'a déstressé, les angoisses sont parties", confie Mathilde.



120 victimes

LOL a accompagné Mathilde tout au long de la procédure et sera de nouveau présent à ses côtés. Depuis trois ans, le chien a accompagné 120 personnes et le procureur de la République de Cahors (Lot) en tire un bilan plutôt positif. "Souvent on pense que le chien peut être un gadget, mais ce n'est pas un gadget. C'est un partenaire de l'institution judiciaire à part entière. C'est un réconfort psychologique, une béquille psychologique vivante qui ne juge pas", rapporte Frédéric Almendros, le procureur de la République du Lot.