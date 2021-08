Islande : les exceptionnelles plumes d'eiders

C'est un trésor qui se cache sur l'île de Bjarneyjar, au large de l'Islande. Au creux des rochers, des habitants se mettent à la recherche de plumes d'eiders, une espèce de canard. Il s'agit des plumes les plus chères du monde. Des Islandais les récoltent minutieusement à l'arrivée de l'été, directement sur les nids.

Quatre tonnes récoltées dans le monde

"Quand il y a des œufs, on ne prend qu'une partie du duvet, explique Erla Fridriksdottir, directrice générale de King Eider. Et quand l'eider a déjà quitté son nid, on prend tout. Après, il faut le faire sécher. C'est très important, car si on ne le fait pas immédiatement, le duvet peut pourrir et s'abîmer." Les plumes d'eiders retiennent particulièrement bien la chaleur. Alors, elles sont utilisées pour fabriquer des édredons ; une tradition vieille de plusieurs siècles. Affichés à plus de 4 000 euros, ces édredons sont des produits de luxe, car les plumes d'eiders, une espèce protégée, se font rares. Chaque année, quatre tonnes seulement sont récoltées dans le monde. Les trois quarts viennent d'Islande.