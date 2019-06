Agriculture : la très forte progression des exploitations bio en France

L'an dernier, en Île-de-France, les conversions des exploitations au bio ont bondi de 50%. Mais c'est un phénomène qui est observé en réalité sur l'ensemble du territoire français. "La production bio a doublé en cinq ans, c'est la plus grande progression jamais enregistrée. On compte aujourd'hui 2 millions d'hectares cultivés en bio. C'est 7,5% de la surface agricole totale française", explique sur le plateau du 13 Heures la journaliste Margaux Subra-Gomez.

L'élevage, le mauvais élève

Concernant les régions où l'on trouve le plus d'exploitations bio, les championnes sont l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine, l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Provence-Alpes-Côte d'Azur. "Les exploitations qui produisent des fruits, des légumes, et celles qui font de la vigne, sont celles où l'on se met le plus au bio. Du côté de l'élevage, en revanche, la part du bio reste encore timide. Par exemple, seuls 2% des élevages porcins sont bio", ajouté la journaliste.

