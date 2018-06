Syrie, un improbable refuge pour chats

Ce refuge accueille les chats malades, blessés, ou simplement abandonnés.

Sa particularité ? Il se trouve dans un pays en guerre, en Syrie, dans la province d'Alep.

Mohamad essaye de maintenir l'animal immobile, cette femelle est enceinte et doit passer une échographie.

Fin 2016, Mohamad a dû s'éloigner de la ville à cause des bombardements.

Mohammed Alaa al-Jaleel, fondateur du refuge raconte :

«Lorsque nous avons quitté Alep, nous avons emmené 22 chats du refuge que nous avions là-bas. Nous sommes arrivés en province, et mes amis m'ont dit que si je ne voulais pas quitter la Syrie, ils allaient m'aider à créer un nouveau refuge ici. »

Aujourd'hui encore, pour faire fonctionner son refuge, Mohamad compte sur les dons de ses amis.

Mais pas seulement, il a aussi lancé plusieurs campagnes de financement participatif.

Et ça fonctionne ! En moins d'un an, plus de 7000 actes médicaux gratuits ont pu être réalisés.