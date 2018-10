Var : une enquête ouverte pour des soupçons de maltraitance dans une crèche de Six-Fours-les-Plages

Deux anciennes salariées ont fait un signalement auprès de la police. Selon elles, des enfants auraient été forcés à manger au point d'en vomir ou passés sous l'eau froide pour calmer leur agitation.

Une enquête a été ouverte pour des soupçons de maltraitance dans une crèche de Six-Fours-les-Plages (Var) par le parquet de Toulon, révèle France Bleu Provence vendredi 19 octobre. La police a été alertée par deux salariées. Elles accusent la directrice de cette crèche, qui accueille des enfants de trois mois à trois ans, d’avoir eu un comportement inapproprié de manière répétée.

Eau froide et couverture sur la tête

"Quand un enfant ne voulait pas manger, elle le forçait jusqu’à le faire vomir", a raconté une ancienne employée à France Bleu Provence. Une autre a expliqué que la directrice mettait des couvertures sur la tête des bébés "pour les aider à s’endormir" et pour les enfants les plus agités "elle les passait sous l’eau froide". "Si j’ai démissionné, c’est parce que je ne supportais plus ce qui se passait et je ne voulais pas être tenue pour responsable en cas de problème", a expliqué une des salariées.

De nombreux parents ont retiré leur enfant

Une enquête administrative a également été diligentée, selon la protection maternelle et infantile (PMI). Au moins un contrôle a été fait dans l’établissement qui a ouvert en 2016, selon les informations de France Bleu Provence. Aucune anomalie n'avait alors été détectée. L’établissement n’a pas été fermé, mais de nombreux parents ont retiré leurs enfants. "Dans le doute, j’ai préféré ne plus mettre mon fils de 21 mois", a raconté une maman.