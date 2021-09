L'Etat financera la poursuite de l'accompagnement des jeunes placés devenus majeurs

Le gouvernement va demander aux départements de poursuivre temporairement leur accompagnement des jeunes dépendant de Aide Sociale à l'Enfance (ASE) devenus majeurs, a annoncé mercredi 29 septembre le secrétaire d'Etat à l'Enfance Adrien Taquet. Depuis le premier confinement de mars 2020, les conseils départementaux ont reçu l'instruction de ne pas mettre fin à leur accompagnement de jeunes de l'ASE parvenant à la majorité, en raison des difficultés pour obtenir stage ou emploi pendant la crise sanitaire, mais la mesure prend fin au 30 septembre. Les associations de protection de l'enfance s'inquiétaient donc que des milliers de jeunes placés dans des familles d'accueil, hôtels ou foyers gérés par l'ASE se retrouvent à la rue le 1er octobre.

"La situation économique a changé, il faut s'en réjouir, il y a un certain nombre de boulots non pourvus. Et quand le premier ministre annonce 900 millions d'euros d'ici la fin de l'année à la formation professionnelle, cela profite à tous les jeunes, dont ceux de l'Aide sociale à l'enfance, identifiés comme un public prioritaire", a déclaré Adrien Taquet devant la Commission des Affaires sociales au Sénat. "Si des jeunes ne trouvaient pas de solution, je demande aux départements de poursuivre la prise en charge des enfants et l'Etat compensera" en attendant l'adoption du projet de loi de Protection de l'enfance, a-t-il ajouté. "L'Etat partage notre volonté de ne pas laisser à la rue les enfants placés, mais en l'absence d'une loi nous n'aurons pas de voie de recours si des départements ne suivent pas ses recommandations, ce qui a été le cas ces derniers mois", s'inquiète toutefois Lyes Liouffok, membre du collectif Cause Majeur !, qui rassemble une vingtaine d'associations de protection de l'enfance. Le texte de loi a été voté à l'Assemblée nationale en juillet, mais n'est pas encore adopté par le Sénat.