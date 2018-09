Initiatives : dans l'Eure, des transports solidaires pour les personnes âgées

Jean est l'un des 23 chauffeurs bénévoles de l'association. Régulièrement, il prend en charge Rolande pour qu'elle puisse faire ses courses. Noëlle, véhiculée par Catherine, paie 2 € l'aller-retour si le trajet qu'elle lui demande fait moins de 6 km. Noëlle a rapidement fait appel à ce service lancé le 15 mai. Catherine est la chef d'orchestre de ce transport solidaire. Chaque jour, elle met en relation les chauffeurs de l'association et les personnes qui en ont besoin.

"Une façon simple d'aider mon concitoyen"

Infirmière à la retraite, Sylvie s'est portée volontaire pour être chauffeuse. Elle le fait bénévolement. L'association paie seulement son essence. "J'ai trouvé que l'idée était sensationnelle, étant donné que nous sommes une commune où il y a pas mal de personnes âgées et de gens qui ont de petits handicaps. Je trouvais que c'était une façon simple d'aider mon concitoyen", se réjouit-elle. Aujourd'hui, la plupart des demandes se font dans un rayon de 20 km autour de la ville de Mesnil-sur-Iton (Eure), mais la demande est de plus en plus conséquente.

