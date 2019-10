Grand âge : le plan du gouvernement est-il à la hauteur ?

C'est l'un des chantiers du gouvernement en la fin d'année 2019. Le plan "grand âge" doit apporter des solutions afin de rendre les métiers d'assistance aux personnes âgées plus attractifs, alors même qu'ils ne bénéficient pas de salaires très élevés, pour une certaine pénibilité. "Dans trente ans, le nombre de Français de plus de 85 ans va tripler. Ils seront 5 millions en 2050. Or, ces cinq dernières années, le nombre de ceux qui postulent au concours d'aides-soignants a baissé de 25%", éclaire Valérie Heurtel en plateau.

18 500 embauches supplémentaires par an

Le rapport pour le plan "grand âge", censé donner des pistes au gouvernement, a fixé certains objectifs. "92 000 emplois supplémentaires sur cinq ans. Ça veut dire 18 500 embauches supplémentaires par an dans le secteur du grand âge, des aides-soignants et des accompagnants", indique ainsi la journaliste, citant le rapport El Khomri. Certains professionnels jugent l'effort louable, mais insuffisant.

