Enfants placés : les sacrifiés de la République

En France, 341 000 mineurs considérés "en danger" sont placés. Mais parfois, le calvaire continue… Dès 21 heures, le 16 janvier 2019, "Pièces à conviction" propose une soirée spéciale en deux parties présentée par Virna Sacchi.

A 21 heures, l'enquête

Ils s’appellent Fanny, Julien, Maïwenn, Kylian ou Océane, ils ont 6, 7, 9, 11 et 15 ans. Leur vie a commencé dans la douleur à cause de parents violents ou absents, incapables de s’occuper d'eux. Les services sociaux sont intervenus pour les extraire de leur famille et les placer en lieu sûr : maison d’enfants, foyers d’urgence ou famille d’accueil. Mais pour eux, le calvaire va continuer.

L’enquête menée par Sylvain Louvet au cœur de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) révèle l’ampleur d’une réalité jusqu’ici étouffée. Elle montre des éducateurs dépassés et parfois maltraitants, des enfants en pleine détresse dans des situations d’une extrême gravité : certains sont même sexuellement abusés par d’autres enfants. D'autres, âgés de 15 ans, sont placés dans des chambres d’hôtel, livrés à eux-mêmes.

Côté familles d’accueil, le constat n’est guère plus positif. Les contrôles sont rares. Certaines assistantes familiales condamnées pour maltraitance continueraient à accueillir des enfants.

En France, l’Etat laisse aux départements la responsabilité de décider du sort des 341 000 enfants placés. Huit milliards d’euros sont distribués chaque année, une partie est reversée à des associations au fonctionnement parfois opaque.

Lorsqu’ils atteignent l’âge de 18 ans, l’Aide sociale à l’enfance ne les prend bien souvent plus en charge. Aujourd’hui, une personne sans domicile fixe sur quatre est un ancien enfant placé...

Une enquête réalisée par Sylvain Louvet, montée par Niels Montel.

A22h35, le débat : comment mieux protéger les enfants placés ?

Ex-enfants placés, responsables de l'Aide sociale à l'enfance, représentants de l'Etat, experts, juges, débattent aux côtés de Virna Sacchi pour dresser un état des lieux et évaluer la situation économique et sociétale de l'enfance placée. Avec des témoignages en écho à l'enquête, et des réflexions pour améliorer le sort des enfants en situation de placement.