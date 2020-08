Confinement : les assistantes maternelles oubliées ?

Delphine Zeitoun peut de nouveau jouer et s'occuper des enfants qu'elle a gardés toute l'année scolaire. Elle n'a pas pu les accueillir pendant le confinement et a perdu 300 euros. "Une famille m'a mise au chômage partiel, une autre a gardé mon salaire tel quel et une dernière m'a mise au chômage partiel et a complété mon salaire", explique l'assistante maternelle.

Le nombre d'heures travaillées a chuté

Les assistantes maternelles ont été touchées de plein fouet pendant le confinement. Elles pouvaient accueillir jusqu'à six enfants, au lieu de quatre, mais les parents ont préféré garder leurs enfants et le nombre d'heures travaillées a chuté. Elles ont pu bénéficier d'un chômage partiel à hauteur de 80%, et non 84% comme les autres salariés.

"On a l'impression d'être un peu les laissées pour compte parce que même les assistantes maternelles qui ont quand même travaillé, on en a pas beaucoup entendu parler. Il y en a eu beaucoup, certaines qui sont même tombées malades", assure Delphine. Contrairement aux aides à domicile, elles doivent assumer le coût des masques et produits de désinfection.