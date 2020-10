Savoir-faire français : la confiture artisanale, un incontournable

La confiture est un incontournable du petit-déjeuner à la française. Les Français en consomment près de quatre kilos par an et par foyer. À Uzos (Pyrénées-Atlantiques), la confiture fait recette depuis 33 ans. Francis Miot, artisan-confiturier aujourd'hui disparu, a commencé dans son garage. En 1988, il décroche son premier titre de champion du monde de confiture. Il en aura deux autres.

"35 à 40 % des fruits viennent de France"

Désormais c'est Jean Othax, son ami de toujours, perpétue la tradition. "Aujourd'hui, on a 35 à 40 % des fruits qui viennent de France [...] malheureusement on ne trouve pas tout en France", comme l'orange et la mangue, confie-t-il, sans pour autant rogner sur la qualité des fruits. Ils sont notamment cuisinés par Sylvie Irigoyen, confiturière pour la Maison Francis Miot depuis 33 ans. Elle maîtrise toutes les recettes et ses secrets. Elle a appris ses gestes avec le fondateur, et les transmet désormais aux nouveaux arrivants avec fierté. Depuis sa création, l'entreprise a prospéré ; il a fallu produire plus de confitures tout en conservant la méthode traditionnelle, avec des produits 100% naturels, sans produits chimiques.

Le JT

Les autres sujets du JT