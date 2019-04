VIDEO. "Vraiment, je me sentais chez moi" : Le footballeur Thiago Silva a obtenu la nationalité française

Thiago Silva est officiellement français. Originaire du Brésil, le capitaine du PSG a vécu en Italie, au Portugal, en Russie et quelques années en France. Il s'est finalement entiché pour l'Hexagone qui est resté son pays de prédilection. "Je me sentais chez moi", soutient le footballeur.

Bien sûr, il lui arrive de regretter les plages de sable fin des côtes brésiliennes et il confesse sans détours qu'il lui est "difficile de s'habituer au froid". Pourtant, malgré les intempéries, le footballeur se dit "heureux" de vivre en France.

Son quotidien à Paris

"Je me sens vraiment être un bon père de famille", confie Thiago Silva. Le footballeur fuit les bars et les discothèques pour consacrer son temps libre à sa vie de famille. Avec les siens, il va au cinéma et au restaurant mais peine malheureusement à visiter les grands monuments de la capitale. En effet, à chaque déplacement, ses fans affluent pour l'approcher. "Je ne peux pas aller à la tour Eiffel, à l'Arc de Triomphe ou au Sacré-Cœur", regrette-t-il, toujours envieux d'en apprendre davantage sur l'Histoire de France.

Néanmoins, le footballeur franco-brésilien ne pense plus à plier bagage : "Mon choix, c'est de rester ici jusqu'à la fin de ma carrière si c'est possible", assure-t-il.