VIDEO. Tuto : les conseils de Chilowé pour se lancer dans la randonnée

Vous voulez essayer la randonnée cet été ? Voici quelques conseils avec Chilowé pour se lancer.

Bien s'équiper

Avant toute chose, il est indispensable de se procurer le bon matériel : un bon sac à dos, une bonne paire de chaussures, des chaussettes appropriées et une gourde. Adrien Ailhaud, chef de projet expériences pour Chilowé, préconise d'avoir sur soi une couverture de survie, une lampe frontale, un couteau et un téléphone bien chargé. En cas cas de forte chaleur, penser à prendre avec soi une casquette et de la crème solaire. À l'inverse, si les températures sont plutôt basses, se procurer un coupe-vent.

Une fois sur place…

Une fois sur place, sortir sa carte et sa boussole pour commencer votre itinéraire sans encombres. Certains détails sont d'ailleurs très importants : bien regarder le kilométrage et le dénivelé de façon à savoir si la randonnée correspond à votre niveau. "Personnellement, je considère qu'à partir de 10-15 km et un dénivelé supérieur à 1000 mètres, on commence à être sur une randonnée bien engagée", estime Adrien. Par ailleurs, les marquages sont extrêmement importants pour se repérer. Pendant la randonnée, bien penser à s'hydrater régulièrement et adopter un rythme adapté pour ne se fatiguer trop rapidement.



Enfin, avant votre départ, ne pas hésiter à prévenir un proche de votre itinéraire. En cas de problème, cette personne saura où vous êtes.