VIDEO. Trois conseils pour optimiser le rangement de votre valise

Les vacances approchent. Les préparatifs aussi. Et pour certains, ce n'est pas une partie de plaisir. Voici donc trois astuce pour rendre cette étape plus simple.

1 Bien choisir ce qu'on met dans sa valise

Pour optimiser la place dans la valise, le plus simple est de choisir des vêtements qui vont ensemble et dans lesquels on se sent le mieux. Par exemple, Aurélie Capogna, coach en rangement conseille de prendre des "t-shirts qui vont avec tous les bas, que ce soit un pantalon ou un short." Cela permet d'avoir le plus de possibilités de combinaisons une fois sur place. Pour les chaussures, le plus astucieux est de privilégier une paire multifonctions, à la fois confortable en journée et élégante en soirée.

2 Tout organiser dans des mini-valises

Pour ne pas faire de la valise un casse-tête au moment de retrouver quelque chose dedans, il est préférable de bien anticiper. "Je vous invite, dès le moment où vous faites la valise, à déjà regrouper vos objets par catégorie, par type d'usage", préconise Aurélie Capogna. Par exemple, les objets électroniques peuvent être rangés dans une trousse de toilette distincte de celle où il y aura des bijoux ou des produits de toilette.

3 Tout ranger dans la grande valise

Dernière étape : les petites trousses préparées en amont peuvent être organisés dans la grande valise. Concernant le rangement des vêtements, il existe des techniques de pliages qui permettent de maximiser l'espace. De plus, cette technique rend la tâche plus facile lorsqu'il faut retrouver un vêtement en particulier. "Comme tout est debout, vous allez pouvoir identifier le vêtement bien plus vite", explique Aurélie. Résultat : la valise gardera un aspect bien rangé pendant toutes les vacances.