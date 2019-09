VIDEO. Trois conseils basiques pour organiser et ranger ses vêtements

Le tri

Dans un premier temps, il faut vider toute son armoire. "Ce qui est important, c'est de faire cette montagne pour réaliser tout ce qu'on possède", explique Aurélie Capogna, coach en rangement. "Selon la méthode Marie Kondo, il y a un critère pour faire le tri, c'est de savoir si ça t'apporte de la joie", ajoute-t-elle.

Le pliage

Aurélie Capogna utilise la méthode Marie Kondo : "On range tout verticalement", précise-t-elle. Pour économiser le maximum de place, il faut lisser le plus possible les vêtements et faire en sorte qu'ils soient bien à plat.

Pour les pantalons, on les plie vers l'intérieur. "On va les plier pour que ça fasse la hauteur de la boîte (ndlr : de rangement)."

Le rangement

Aurélie Capogna conseille de mettre en haut et en bas les vêtements que l'on n'utilise pas et d'avoir à portée de main le linge du quotidien. Par exemple, la coach en rangement va mettre ses affaires de sport ou encore de sport d'hivers, en bas.

Enfin, règle importante selon la coach en rangement : "On ne se désencombre pas en encombrant les autres", affirme-t-elle. Pour ce faire, toujours s'assurer que la personne ne se force pas à accepter un don, en lui envoyant, par une exemple, une photo du vêtement pour qu'elle soit libre de refuser. "Comme ça, s'il te dit non, tu sais tout de suite que tu le mets dans le tas pour le donner à une asso, tu sais tout de suite quoi en faire."