VIDEO. Sur TikTok, il cartonne avec ses tours de magie

Avec plus d'un million d'abonnés sur TikTok, Mixy Njr fait le buzz avec ses petits tours de magie en compagnie de ses enfants. Pour Brut, il répond à six questions.

Vous l'avez peut-être déjà croisé sur TikTok. Richard Yao alias Mixy Njr s'est fait connaître grâce à ses petits tours de magie qu'il fait avec ses enfants. Brut lui a posé six questions sur son quotidien.

Comment tu t'es retrouvé sur TikTok ?

Mixy Njr : J'ai commencé TikTok il y a au moins deux ans. Je suis vieux, quoi. Donc, j'étais en voyage en Chine, j'ai découvert l'application. Et quand je suis retournée en Afrique ici, j'ai vu que je n'avais pas accès. Donc, je suis passé automatiquement en version américaine, le TikTok que nous connaissons. J'ai commencé à m'amuser là-dessus, tout ça et puis, paf ! C'est de là que tout est parti.

Ta première vidéo buzz ?

Mixy Njr : La première vidéo qui m'a fait connaître... Je me suis amusé comme ça, à reprendre la vidéo de gens. Donc, il y avait une vidéo où je lavais les assiettes à la maison. Et après, j'ai fait une deuxième vidéo avec mon deuxième garçon, il imitait les sonneries de téléphone. Entre temps, moi j'attendais un SMS vraiment important. Il imitait et je reprenais mon téléphone à chaque fois. Et à la fin, vu que c'était lui, j'ai foncé pour l'attraper, voilà. Cette vidéo a fait le tour du monde.

Qu'est-ce qui t’inspire ?

Mixy Njr : Je m'inspire beaucoup des films, les séries télé, je suis beaucoup "cinéma". Donc, la plupart de mes vidéos sont déjà reprises de films mais avec un cadre différent, à la maison, soit dans le garage, soit dans le salon.

Tourner avec ses enfants, c'est chaud ?

Mixy Njr : Les enfants déjà, je ne les force pas. Eux-mêmes, ils aiment ça, ils aiment la chose. Donc, après, tout vient seul, quoi. La plupart de mes enregistrements, je les fais les samedis. On enregistre 1, 2 vidéos. Ça peut te prendre 5 minutes... 5 minutes si l'inspiration y est, mais le plus souvent, on fait une petite répétition et tout le monde s'habille. On a de la chance, les enfants sont habitués, donc on ne fait que des one way. Puisque quand ils répètent, les enfants ne sont plus dans le jeu. Donc, la première prise, tu la gardes, tu la lances. Ce n'est pas la peine de dire : "Non, tu vas recommencer". Ce sont des enfants. Tu peux péter un câble.

Tu as une équipe ?

Mixy Njr : Je suis certifié, donc quand tu es certifié, tu es carrément dans un groupe Whatsapp, avec les célébrités que tout le monde connaît et les célébrités TikTok. Donc, derrière, on a des managers. On nous dirige sur nos vidéos pour voir quelle cible il faut atteindre, quelle charte il faut respecter. Donc, on est déjà coachés, même si nous sommes professionnels. Et derrière ces personnes qui nous gèrent, ce n'est que l'algorithme TikTok qui te met en avant ou qui te met en arrière.

La vie de TikTokeur, ça paie ?

Mixy Njr : Sur TikTok, je ne suis pas rémunéré, je ne vis pas de ça. Mais, derrière, il y a des personnes qui me contactent pour faire des placements de produits, et tout ça, mais j'ai arrêté tout ça. Moi, je fais le truc que pour mon plaisir, voilà. Derrière, si les choses doivent venir, ça va venir, mais bon, je ne compte pas trop là-dessus.