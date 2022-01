Sur les toits de New York avec une exploratrice urbaine

BRUT

Brut a rencontré Mahnaji, exploratrice urbaine. Elle nous emmène sur les toits de New York...

"Il s'agit de voir le monde différemment, d'en haut, méditer, réfléchir à la vie." Mahnaji est une exploratrice urbaine à New York. En 2017, elle a commencé à escalader des bâtiments, à grimper sur des grues, à explorer des lieux abandonnés ou encore à visiter des tunnels. "C'est pour les gens qui ne sont pas satisfaits de la vie telle qu'elle est. Et pour ceux qui veulent quelque chose de plus", estime Mahnaji.

Rompre avec les stéréotypes

Sur les réseaux sociaux, elle a développé un large public en brisant les idées préconçues sur ce que signifie être une femme musulmane : "Quand j'étais plus jeune, on ne voyait pas les femmes musulmanes dans les médias." Aujourd'hui, Mahnaji veut utiliser sa position pour remettre en question la perception que les gens ont des femmes musulmanes, des minorités, des femmes qui portent le voile. "J'ai une occasion unique d'utiliser cette position pour faire quelque chose de plus grand."