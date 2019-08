VIDEO. ØsterGRO, un restaurant et une ferme sur un toit danois

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Sur ce toit, à l'est de Copenhague, 600 m2 de cultures alimentent le restaurant gastronomique et les habitants du quartier. Fenouil, salades, ail, cumin, fraises, tomates… On trouve aussi à ØsterGRO des poules, deux lapins, ainsi que des ruches, "pour la pollinisation et pour le miel", explique Kristian Skaarup, cofondateur de l’établissement.

Comprendre la nature, pour mieux apprécier la nourriture

Avec trois ruches, qui accueillent environ 50 000 abeilles chacune, l’idée est de donner aux clients une meilleure conscience du rôle des abeilles : "Elles ne font rien de mal, elles veulent juste butiner les fleurs. Ce sont les guêpes qui vont sur votre Coca-Cola quand vous êtes assis en train de boire et manger", assure Kristian Skaarup. Pour lui, il est essentiel de comprendre le fonctionnement de la nature et de l’agriculture, pour mieux apprécier la nourriture qui en résulte.

ØsterGRO est aussi une AMAP, une Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Elle compte 40 membres qui bénéficient de la nourriture produite sur le toit. "Le but est de montrer aux citoyens de Copenhague que ce qui se passe dans les zones rurales est très important. On doit s'en rendre compte, respecter davantage les produits et acheter plus local et de saison", ajoute Kristian Skaarup.